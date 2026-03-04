L’ospedale di Caserta punta sulla telemedicina

L’ospedale di Caserta sta ampliando il suo servizio di telemedicina, con un focus particolare sulla telecura. Attualmente, il servizio è attivo in diverse aree come Chirurgia Maxillo-Facciale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Nefrologia e Neurologia. Questa iniziativa mira a migliorare l’assistenza ai pazienti attraverso strumenti digitali, consentendo consulti e monitoraggi a distanza.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Azienda Ospedaliera di Caserta sta potenziando il servizio di telecura, già collaudato nelle discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia. Sono stati infatti attivati in televisita gli ambulatori di malattie Infettive, neonatologia per l’allattamento al seno e il follow-up dei neonati con criticità lievi, pediatria per il follow-up dei piccoli pazienti diabetici, reumatologia. Il cittadino può fruire del servizio accedendo, con la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns Tessera sanitaria), al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania – sezione Telemedicina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ospedale di Caserta punta sulla telemedicina Ordine dei Medici di Caserta: “La Telemedicina è una conquista per i territori interni”L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta esprime pieno apprezzamento per l’avvio delle prime televisite di Diabetologia presso il... Leggi anche: Ospedale di Pagani, protocollo operativo sperimentale di Telemedicina Oncologica Altri aggiornamenti su L'ospedale di Caserta punta sulla.... Temi più discussi: MARCIANISE - ASL Caserta rafforza l’Ospedale: inaugurato il servizio di Otorinolaringoiatria; Infermiere va a lavoro in e-bike e finisce in una buca: trauma cranico e punti di sutura | FOTO; Gli organi di una paziente morta donati per salvare cinque persone L'Asl di Caserta, un grande atto d'amore; Marcianise, otorinolaringoiatra hi-tech: Aperto polo di eccellenza. L'ospedale di Caserta punta sulla telemedicinaL'Azienda Ospedaliera di Caserta sta potenziando il servizio di telecura, già collaudato nelle discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Diabetologia, Geriatria, Medicina Interna, Nefrologia, Neurolog ... ansa.it L’Azienda Ospedaliera di Caserta potenzia le televisiteSostegno telespecialistico a mamme e neonati nell’allattamento al seno Riceviamo e pubblichiamo. Le novità L’Azienda Ospedaliera di Caserta, con l’attivazione in televisita degli ambulatori di Malatti ... expartibus.it NanoTV. . #Caserta- Allerta terrorismo, vigilanza rafforzata alla Reggia di Caserta tra i siti sensibili sorvegliati Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV facebook Dopo la Reggia di Caserta i Musei di Capri: nel Cda una fedelissima di Giuli esponente umbra di FdI x.com