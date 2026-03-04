L' ospedale di Caserta potenzia le televisite | Sanità digitale preziosa alleata del cittadino

L’ospedale di Caserta ha ampliato i servizi di televisita, includendo gli ambulatori di Malattie Infettive, Neonatologia per l’allattamento al seno, Pediatria per il follow-up di neonati diabetici e Reumatologia. L’obiettivo è migliorare l’assistenza ai pazienti attraverso la sanità digitale, che ora rappresenta una risorsa importante per l’utenza locale. La novità riguarda l’attivazione di questi ambulatori in modalità telematica.

Del servizio il cittadino può fruire accedendo, con la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns Tessera sanitaria), al Portale Salute del Cittadino della Regione Campania - sezione Telemedicina. L’obiettivo è di offrire ai pazienti, soprattutto ai più fragili o a quelli fisicamente lontani dalla struttura ospedaliera, l’opportunità di ricevere le prestazioni ambulatoriali di controllo e i rinnovi dei piani terapeutici restandosene comodamente a casa e interagendo con i medici, a distanza, in modalità audiovideo. “L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano - dichiara il direttore generale, Gennaro Volpe - punta all’implementazione progressiva del servizio di televisita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

