A Modena, sabato 7 marzo alle 20:30, si tiene un concerto presso l’Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est 14202, inserito nella stagione 2026 degli Amici della Musica. Il quartetto protagonista sfida le convenzioni musicali presentando un repertorio che mette in discussione le regole tradizionali. L’evento fa parte dei Concerti d’Oggi, un appuntamento consolidato nel calendario culturale della città.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Continuano gli appuntamenti della stagione 2026 degli Amici della Musica di Modena con il concerto di sabato 7 marzo alle ore 20:30 all'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 14202) per un nuovo appuntamento dei Concerti d'Oggi. Ad esibirsi sarà il Chaos String Quartet (formato da Susanne Schäffer ed Eszter Kruchió al violino, Sara Marzadori alla viola e Bas Jongen al violoncello), giovane ensemble premiatissimo (concorsi di Monaco, Bordeaux, Vienna, Budapest) e ospite delle più prestigiose sale da concerto europee (Wigmore Hall di Londra, Musikverein di Vienna, Concertgebouw di Amsterdam. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Esiste una danza che sfida le leggi della fisica e si scrive sul ghiaccio. Scoprite con noi come leggere i movimenti dei campioni a Milano Cortina 2026

Aggiornamenti e notizie su L'ordine nel Caos a Modena il quartetto....

Temi più discussi: Gloria 2 - Gloria - Il ritorno - Film; L’ordine nel Caos, a Modena il quartetto che sfida le leggi della musica; Rivista Italiana Difesa - shownews - UK, finalmente conclusa la telenovela New Medium Helicopter: ordinati 23 AW-149; Borsa: l'Europa chiude in calo con il caos sui dazi, Francoforte -1%.

Elisa Motterle, la guru del galateo e i consigli per vivere felici e in armonia: «L’ordine è sovversivo»«Il tao delle buone maniere», il nuovo saggio dell'esperta in business etiquette e bon ton ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezuela: Orban, 'azione Usa dimostra che ordine mondiale liberale è nel caos'Budapest, 5 gen. (Adnkronos) - Le azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela sono un'ulteriore prova che l'attuale ordine mondiale è in disordine, ma allo stesso tempo che i contorni di un mondo ... iltempo.it

Serie B, succede di tutto: caos in tribuna, il designatore Gianluca Rocchi scortato dalla polizia - facebook.com facebook

Il Palermo si rialza, il Frosinone frena, ma che caos il gol del Pescara. Scatto Bari, pari Samp x.com