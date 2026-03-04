L' ombra del crack così cambiano le dipendenze sotto le Torri
Oggi all’Ospedale Maggiore di Bologna è stato presentato il report 2025 dell’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano delle Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL, che evidenzia un aumento delle persone che si rivolgono ai servizi per problemi legati alle dipendenze. I dati mostrano come le dipendenze siano cambiate nel tempo, riflettendo anche un disagio sociale crescente. La statistica riporta numeri che testimoniano questa tendenza.
Rapporto Ausl sulle dipendenze patologiche: oltre 4.300 persone in carico. Esplode il consumo di sostanze a basso costo. I giovani tornano a chiedere aiuto Statistica, ma solo, anche il riflesso di un disagio sociale. Il report 2025 dell’Osservatorio Epidemiologico Metropolitano delle Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, presentato oggi, marzo, all’Ospedale Maggiore, parla chiaro: aumentano le persone che si rivolgono ai servizi sanitari. Sono 4.388 gli utenti in carico, con un balzo significativo rispetto all’anno precedente. Il dato che balza all'occhio riguarda la tipologia di sostanze. Se l’eroina conferma un lento declino (scendendo al 40,4% dei casi rispetto al 45,5% del 2024), si registra un'avanzata costante di alcol e cocaina (che insieme superano il 55% delle prese in carico). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La lotta al crack è una priorità: 1,7 milioni per il progetto @Lab_School contro le dipendenzeAnche nell’anno scolastico 2025-2026 torna il progetto sperimentale @LabSchool per promuovere tra gli studenti uno stile di vita sano e contrastare...
