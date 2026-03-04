L?odissea degli studenti | Trasporti fragili e tante lezioni perse Il report

Gli studenti dell’Università del Salento affrontano frequenti problemi con i trasporti, che causano molte lezioni perse. Il report evidenzia come le difficoltà di spostamento siano legate principalmente a ritardi e cancellazioni dei mezzi pubblici, piuttosto che alla distanza stessa. La mancanza di sincronizzazione tra orari e lezioni aggrava la situazione, rendendo complesso seguire regolarmente le lezioni.

Non è la distanza chilometrica a frenare gli studenti dell'Università del Salento, ma un cronometro che non gira quasi mai all'unisono con le lezioni. Per uno studente di Casarano, Manduria o Presicce, frequentare le aule dell'Ateneo leccese non è solo un impegno accademico, ma una prova di resistenza logistica che consuma ore preziose e pazienza. Il verdetto, senza appello, arriva dal recente report tecnico-scientifico firmato dal gruppo di Ricerca in Econometria di UniSalento, coordinato dal professore Pierluigi Toma. Lo studio, aggiornato al febbraio 2026, analizza la coerenza tra l'offerta di Trasporto Pubblico Locale (Tpl) e la programmazione didattica: la fotografia scattata è quella di un sistema "fragile", dove l'equità territoriale resta un miraggio.