Carlo Calenda, noto politico italiano, ha attirato l’attenzione per il suo carattere riservato e per la passione per gli animali, in particolare per il gatto di Schrödinger. Durante alcuni incontri pubblici, è stato visto interagire con il felino, rivelando un lato più umano e meno formale. La sua presenza si distingue per la sua natura schiva, che spesso lo porta a mantenere un’aria distaccata.

Tra tutte le forme di vita animale, Carlo Calenda è probabilmente la più negletta dagli osservatori. Il volgo, sempre proclive a infiammarsi per qualsivoglia trastullo (dai selfie ai podcast ascoltati a velocità doppia; dai videogiochi al binge-watching di serie poliziesche in streaming; perfino Sanremo!), suole ignorarlo quando s’atteggia a torero Camomillo dell’arena politica: nessuno che lo conforti col balsamo d’un ganascino, come accade invece a Renzi; forse perché Calenda, d’indole, è schivo e poco incline all’ostentazione. M’imbattei nel suo lato umano per puro accidente. La scorsa settimana stavo stendendo un trattatello sulle crisi emotive dei politici che alle europee non arrivano manco al 4% allorché il mio sguardo cadde su un reel di Instagram: Calenda era testé approdato a Kiev, scortato da un drappello di sodali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo schivo Calenda, il suo lato umano e il gatto di Schrödinger

Clementine, il lato umano di The Walking DeadCome può reagire un autore che riesce nell’incredibile – e sempre più difficile – impresa di creare un universo narrativo capace di diventare un...

Leggi anche: Boss in incognito, il lato umano dei capi d'azienda

Una selezione di notizie su Lo schivo Calenda il suo lato umano e...

Argomenti discussi: Blog | Lo schivo Calenda, il suo lato umano e il gatto di Schrödinger.

Carlo Calenda e Forza Italia: lo smottamento a destra allontana la liaison centristaL’union sacrée dei moderati con Carlo Calenda piace a Forza Italia, a cominciare da Marina Berlusconi. Ma l’effetto Vannacci invece di avvicinare l’intesa, la allontana perché i centristi temono che ... huffingtonpost.it

Il Fratello Calenda e le prede nel centrodestra. SmottamentiCorrispondenze antropologiche, certo. Ma anche ammiccamenti politici, questioni di equilibrio e prospettive nella maggioranza. Il centrodestra un po’ lo corteggia, Carlo Calenda ricambia e da qualche ... ilfoglio.it