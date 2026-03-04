Lo choc sistemico della guerra in Medioriente | l’Asia si scopre vulnerabile e dipendente

Negli ultimi giorni, la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran ha attirato l’attenzione internazionale, rivelando una complessità di rapporti e interessi nella regione mediorientale. La situazione coinvolge attori chiave e ha ripercussioni che vanno oltre i confini locali, evidenziando l’interdipendenza globale. La crisi si manifesta attraverso una serie di eventi e decisioni che interessano direttamente o indirettamente più Paesi.

Ciò che sta accadendo negli ultimi giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran non va interpretato come sola crisi regionale in medio oriente. Sarebbe una lettura superficiale, incapace di cogliere il movimento più profondo delle strutture storiche che hanno spinto all'attacco del 28 febbraio. L'uccisione di Ali Khamenei nei raid congiunti non ha soltanto intensificato un conflitto storico, ma ha reso visibile una trasformazione più ampia dell'ordine internazionale, in cui il Medio Oriente non è un teatro isolato, ma uno snodo attraverso cui si ridefiniscono gerarchie, dipendenze e possibilità politiche su scala interregionale.