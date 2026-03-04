Liverpool soporifero contro il Wolverhampton un inutile 66% di possesso palla porta alla sconfitta 2-1 Daily Mail

Il Liverpool ha perso 2-1 contro il Wolverhampton, che si trova all’ultimo posto in classifica. La partita si è giocata con un possesso palla del 66% a favore dei Reds, ma senza risultati positivi. La sconfitta ha portato i campioni in carica della Premier League fuori dalla zona Champions, con tre punti di svantaggio rispetto all’Aston Villa, che ha una partita in meno.

Pochissime azioni pericolose da parte dei Reds, che si sono arresi allo stoicismo degli avversari ultimi in classifica. Ottima prestazione di Joao Gomes (seguito dal Napoli). Il Liverpool ha perso 2-1 contro il Wolverhampton, ultimo in classifica. I campioni in carica della Premier League sono fuori dalla zona Champions, a -3 punti dall'Aston Villa quarto (che ha una partita in meno). Uno dei protagonisti del match è stato Joao Gomes, il centrocampista brasiliano dei Wolves seguito fortemente dal Napoli. Slot, riferendosi alla dipendenza di molte squadre dei calci piazzati, aveva detto: "La maggior parte delle partite che vedo non sono un piacere da guardare", pur ammettendo in modo quasi profetico che è sempre interessante la Premier come campionato.