LIVE Vallefoglia-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | marchigiane avanti nel terzo set 15-13

Nella partita di volley femminile tra Vallefoglia e Milano, il punteggio è di 0-2 con Milano in vantaggio. Le marchigiane hanno vinto il terzo set con un punteggio di 15-13. Egonu ha realizzato il match point con una parallela, mentre Omoruyi ha messo a segno un attacco diagonale potente che ha superato la difesa di Milano.

21.53 Best scorer della partita Egonu con 18 punti, protagonista indiscussa della vittoria di Milano. Dall'altra parte è Bici con 13 punti la miglior realizzatrice. 21.51 Dopo due set completamente dominati da Milano, Vallefoglia ci ha provato nel terzo arrivando a condurre 20-17. Vero Volley ha, però, ricucito il vantaggio sulle avversarie, per poi allungare nei punti decisi e aggiudicarsi la sfida. 22-25 Attacco di Egonu dal centro, vincente, Milano si prende il match e la semifinale. 22-23 Attacco potente in diagonale di Omoruyi, nulla può la difesa di Milano. 21-22 La nuova entrata Akimova trova il punto con la diagonale. Time out Vallefoglia.