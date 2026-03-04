LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Vervaeke in testa tre inseguitori a 1’15 gruppo a 3’40

Alle 14.31, il ciclista Vervaeke guida in testa durante il Trofeo Laigueglia 2026 con 2,5 km alla cima di Paravenna, la salita più lunga del percorso. Tre inseguitori si trovano a circa 1 minuto e 15 secondi di distanza, mentre il gruppo principale si trova a 3 minuti e 40 secondi. La corsa è in pieno svolgimento e i concorrenti affrontano le ultime fasi dell’ascesa.

14.31 2.5 km per Vervaeke all'inizio di Cima Paravenna, l'ascesa più lunga di giornata. 14.28 Ecco la situazione in corsa: Davanti a tutti c'è Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), il belga ha 1'16" su Paul Fietzke (Red Bull – BORA – hansgroe Rookies), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Alfred Grenaae (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). Dietro di loro, a 2'22", ci sono Javier Ibanez (Caja Rural – Seguros RGA), Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali), Diego Nembrini e Michael Belleri (Beltrami TSA Tre Colli), il gruppo principale è a 3'40". 14.21 Una sola vittoria in carriera per Louis Vervaeke, la tappa al Tour of Oman dell'anno scorso. 14.15 Corridori che stanno affrontando una parte in discesa, che li porterà all'imbocco dell'ascesa di Cima