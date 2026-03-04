LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Vervaeke in testa quattro inseguitori alle sue spalle con dentro Tiberi

In diretta dal Trofeo Laigueglia 2026, Vervaeke guida il gruppo in testa mentre quattro inseguitori, tra cui Tiberi, cercano di recuperare. La corsa si avvicina alla salita di Capo Mele, lunga 2 chilometri con una pendenza media del 3,6%. Attualmente, i battistrada sono a circa un secondo dal resto del gruppo, che paga circa 22 secondi da loro.

15.43 Nel gruppo principale è l’UAE Team Emirates a tirare il gruppo, probabilmente per permettere ad Antonio Morgado di giocarsi le sue carte. 15.41 Repiloghiamo la situazione in corsa: Louis Vervaeke è in testa con 50" di vantaggio su Santiago Buitrago e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) e 1’20” sul gruppo principale. Mancano 20 km al traguardo finale. 15.35 I quattro inseguitori di Vervaeke sono ora a 1' da riprenderlo, il gruppo paga da loro 22". 15.32 Insieme a Santiago Buitrago e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) si sono avantaggiati sul gruppo Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Trofeo Laigueglia numero 63 ha preso il via, per la prima volta si parte da Albenga. Percorso innovativo, con un inizio che ricalca il finale della Milano-Sanremo fino alla Cipressa ma nel finale sarà decisivo il solito circuito con Colla Micheri da ripetere tre volt facebook