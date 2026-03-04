Al momento, Vervaeke guida la corsa con un vantaggio di 2 minuti e 50 secondi sul gruppo principale, con 45 chilometri alla conclusione. Sono stati avviati i tre giri del circuito finale, che i ciclisti devono affrontare ripetutamente. La gara del Trofeo Laigueglia 2026 è in pieno svolgimento e gli atleti continuano a pedalare intensamente verso il traguardo.

15.25 Inizia ufficialmente la salita di Colla Micheri, Vervaeke ha ancora 2’15” di vantaggio. 15.23 La EF Education EasyPost di Richard Carapaz sta tirando in gruppo, Vervaeke inizia a fare paura. 15.22 3 km all’inizio di Colla Micheri (1.9 km all’8.6% di pendenza media e 14% di massima). 15.19 Inizia il circuito finale, che sarà da ripetere tre volte. Il tracciato è lungo 10.8 km e comprende Colla Micheri e Capo Mele (2k al 3.6% medio). La prima ascesa è posizionata ai -9 km dalla linea d’arrivo, mentre la seconda terminerà ai -2, precedendo una discesa e le ultime centinaia di metri in piano prima del traguardo. 15.16 Vervaeke termina la discesa ed entra ad Alassio, tra poco si entrerà nel circuito finale, che sarà decisivo per le sorti della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: Vervaeke in testa con 2’50” sul gruppo, 45 km all’arrivo

