LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | si entra nel circuito finale Vervaeke davanti con 2? di vantaggio sul gruppo in rimonta

Al minuto 15.30 del Trofeo Laigueglia 2026, si entra nel circuito finale con Vervaeke in testa, con un vantaggio di due secondi sul gruppo in rimonta. I corridori Colla e Micheri hanno appena superato il tratto di Colla Micheri, mentre il gruppo principale, guidato dalla coppia Bahrain Victorious formata da Buitrago e Tiberi, si avvicina. La gara è in fase di deciso avvicinamento tra i protagonisti di questa fase finale.

15.32 Insieme a Santiago Buitrago e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) si sono avantaggiati sul gruppo Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) 15.31 Pazzesco Vervaeke che è andato più forte del gruppo in salita, riportando il vantaggio a 2'10", a 28 km dal traguardo il belga può sognare in grande. 15.30 Scollina Colla Micheri anche il gruppo, con la coppia Bahrain Victorious Buitrago-Tiberi in testa al plotone. 15.28 Termina Colla Micheri per Vervaeke, che ora affronterà una discesa che lo porterà ad Andora e alla seguente salita di Capo Mele. 15.25 Inizia ufficialmente la salita di Colla Micheri, Vervaeke ha ancora 2'15" di vantaggio.