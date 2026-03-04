LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | Scaroni e Tiberi tra i più attesi Aggiornamenti dalle 14.00

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 63a edizione del Trofeo Laigueglia 2026. La corsa fa parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, dove attualmente la classifica è guidata dal velocista Davide Donati al termine del Giro di Sardegna. Il percorso prevede 192 km, con partenza da Albenga e arrivo a Laigueglia. Nella prima parte i corridori affronteranno una sezione in linea, in cui sarà presente, per la prima volta nella storia la Cipressa (5.65 km al 4.1% medio), grande protagonista della Milano-Sanremo. Arrivando a questa salita verranno percorsi Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, che verranno successivamente percorsi a ritroso.