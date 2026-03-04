LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | in tre davanti con dentro Tiberi in cinque ad inseguire a 22?

Al momento, tre ciclisti sono in fuga con Tiberi tra loro, mentre altri cinque si trovano a inseguire a 22 secondi. Il gruppo principale, guidato da Buitrago, ha perso 37 secondi e manca circa 10 chilometri all’arrivo. La corsa è in pieno svolgimento e la situazione si sta delineando nelle ultime fasi. La gara del Trofeo Laigueglia 2026 continua ad avanzare con questa dinamica.

15.59 Attacco di Buitrago proprio all'imbocco di Colla Micheri (1.9 km all'8.6% di pendenza media e 14% di massima). 15.57 Ecco i cinque inseguitori: Diego Ulissi, Antonio Morgado e Kevin Vermaeke (UAE Team Emirates XRG), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) e Alessandro Covi (Jayco AlUla), per loro 22" da recuperare. 15.56 Si forma un gruppetto di cinque uomini, sulle rampe di Capo Mele, all'inseguimento dei tre di testa. 15.55 Ripresi dal gruppo Hermans, Vervaeke e Aramburu. Rimangono in tre davanti con 28" di vantaggio. 15.53 Penultimo passaggio su Capo Mele, nel gruppetto davanti si stacca Quinten Hermans. 15.51 Fatica Vervaeke che non riesce a tenere le ruote dei più freschi compagni di fuga, intanto dal gruppo è fuoriuscito Alex Aramburu (Cofidis) che paga 25" dai leader.