LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA | 60 km al traguardo Vervaeke in testa con 3’20 sul gruppo

Al momento, Vervaeke guida la corsa con un vantaggio di 3 minuti e 20 secondi sul gruppo. A circa 60 chilometri dall’arrivo, sono stati ripresi alcuni dei compagni di fuga, tra cui Paul Fietzke, Ben Granger e Alfred Grenaae. La gara si svolge in diretta, con aggiornamenti continui su chi cerca di distanziarsi e chi invece tenta di rientrare.

15.01 Ripresi anche Paul Fietzke (Red Bull – BORA – hansgroe Rookies), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali) e Alfred Grenaae (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), che erano i primi inseguitori di Vervaeke. Rimane solo Vervake davanti al gruppo, con un vantaggio di 2'50". 14.55 I corridori sono in discesa e si stanno avvicinando velocemente a Laigueglia, 18 km all'inzio del circuito. 14.52 Intantoi Javier Ibanez (Caja Rural – Seguros RGA), Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali), Diego Nembrini e Michael Belleri (Beltrami TSA Tre Colli) sono stati ripresi dal plotone principale. 14.49 Rimangono da affrontare ancora più di mille metri di dislivello. 14.40 Il gruppo recupera qualcosa, 3'22 il distacco da Vervaeke. 14.37 Dopo 3 ore di corsa la medio oraria è di ...