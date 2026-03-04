Alle 11:00 si svolge la prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Alle 10:40 sono stati pubblicati i pettorali di partenza. La gara si disputa in diretta e i follower possono aggiornarsi sulla corsa attraverso l’apposito link di streaming. La manifestazione si svolge nella località delle Dolomiti.

10:43 Sofia Goggia torna per lo sprint di fine stagione: in palio due Coppe di specialità. 10:40 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sofia Goggia torna per lo sprint di fine stagione: in palio due Coppe di specialità. Si torna in Italia per un nuovo ed avvincente fine settimana dedicato alle discipline veloci che inizierà con la discesa libera di venerdì alle 11:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:00

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:00

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia GoggiaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la...

Una raccolta di contenuti su Val di Fassa

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia nella culla ladina per studiare la pista; RECAP! Goggia 6ª nel SuperG di Aicher, ma resta leader. Brignone, che rischi!; Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa 2026: programma, orari, tv, streaming. Due discese e un superG per le donne; DAZN ONLY ITALY: ES1, Val di Fassa, SuperG Women in Diretta Streaming.

Val di Fassa LIVE: prove Coppa del mondo di sci alpino 2026La Val di Fassa accoglie per la terza volta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La pista La VolatA, nella Ski Area San Pellegrino, è stata preparata nei minimi dettagli dal Comitato Organizzat ... discoveryalps.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingLa stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. La Coppa ... oasport.it

Canazei in Val di Fassa in un bellissimo pomeriggio invernale, che magia l'atmosfera con la strada del paese che guarda sul Gran Vernel.. Foto di Daniele #montagna #alpi #dolomiti #neve #canazei #valdifassa #inverno facebook