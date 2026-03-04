LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la squadra di Mendez prova a chiudere un faticoso match 5-7

Il match tra PGE Projekt Varsavia e Trento si è concluso con un pareggio di 2-2. La partita, valida per la Champions League volley 2026, è stata seguita in diretta con aggiornamenti sui punteggi e le azioni chiave. Durante il secondo set, Faure ha realizzato un ace decisivo, mentre Lavia ha eseguito un pallonetto imprevedibile che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

6-10 Ricezione di Ramon e colpo di seconda intenzione spalle alla rete di Sbertoli! 6-9 L’attacco di Weber si infila tra le mani di Torwie e il nastro. La palla cade. 5-9 ACE DI FAURE! Ci voleva eccome questo servizio vincente del francese! 5-8 Colpo geniale di Lavia che salta da fermo e piazza un pallonetto fintato alla perfezione che inganna il muro e la difesa dei polacca. 5-6 Lavia riceve alla perfezione e Sbertolo lo premia scegliendo lui. Schiacciata perfetta del campione del Mondo con l’Italia che trova il mani fuori. 5-5 Il muro di Faure non atterra in campo per un soffio. Fortunato Tillie. 4-5 Faure non trema e piazza la diagonale che prende in pieno Bednorz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez prova a chiudere un faticoso match, 5-7 Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, andata durissima per la squadra di Mendez LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: ottima partenza della squadra italiana, 4-711-25 TRENTO VINCE IL PRIMO SET! Altro ace di Faure, con il francese che chiude un parziale dominato dall’inizio alla fine. Tutto quello che riguarda LIVE PGE Projekt Varsavia Trento 2 2.... Temi più discussi: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in Polonia; PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento Champions League volley 2026 in DIRETTA | andata di fuoco in Polonia. PGE Projekt Varsavia-Trento oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ... oasport.it LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino ... oasport.it Quindi stasera in campo Trento, Piacenza e Milano. Per provare una tripletta italiana di Coppe che non vediamo da tempo quasi immemorabile. E siccome possiamo immaginala, parliamone Trento in Champions è col Project Varsavia negli ottavi di Champio facebook Champions League: #Trento a Vasravia per l'andata dei Play Off VARSAVIA (POLONIA)- Si alzerà domani, mercoledì 4 marzo, il sipario sulla fase Play Off (di fatto gli Ottavi di Finale) della CEV Champions League. La Trentino Itas sarà di scena alla Tower H x.com