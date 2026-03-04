LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | calo di concentrazione di Sbertoli e compagni nel quarto set 14-8

Nel match di Champions League di volley tra PGE Projekt Varsavia e Trento, la squadra italiana ha conquistato il terzo set e si trova ora in vantaggio 1-2. Nel quarto set, Sbertoli e i suoi compagni hanno subito un calo di concentrazione, permettendo agli avversari di allungare sul 14-8. Bednorz ha segnato con un’ottima diagonale, mantenendo il vantaggio dei polacchi.

21-14 Diagonale perfetta di Tillie. Trento ormai pensa al quinto e ultimo set. 19-12 Come sta giocando Varsavia! Diagonale pazzesca di Weber che piazza la palla sui tre metri. 16-10 Ottima diagonale di Bednorz. Resistono i sei punti di vantaggio di Varsavia. 15-9 Lavia subisce il muro di Semeniuk. Trento non riesce a trovare continuità dopo un buon punto. 14-9 Il terzo tentativo è quello buono per Flavio che piazza il primo tempo. Time-out di Mendez con Trento che deve recuperare sei punti ai polacchi. 14-8 Mamma mia che muro che ha fatto Klos su Flavio! Super blocco del centrale polacco! 13-8 Flavio sbaglia il primo tempo. Errore non solito per il centrale brasiliano.