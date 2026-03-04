LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani centrano la fuga definitiva e si avvicinano al vantaggio 13-18

Nella partita di Champions League di volley tra PGE Projekt Varsavia e Trento, il punteggio è di 1-1. Gli italiani si avvicinano al vantaggio, con il punteggio di 13-18. Durante il set, Firlej tenta una battuta che finisce fuori campo, commettendo un errore importante per Varsavia. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

20-21 Resta lì Varsavia, con la perfetta pipe di Bednorz. Finale di terzo set punto a punto! 19-21 Errore importantissimo per Trento con Bednorz che manda fuori la battuta. 19-20 Altro muro di Smeneiuk, questa volta è su Lavia. Trento aveva il set in mano. 17-20 Esce anche quella di Faure. I polacchi restano nella scia di Trento. 16-20 Firlej forza la battuta ma non trova il campo. Errore pesante per Varsavia. 16-19 Ancora Bednorz che sfrutta l’incertezza della prima linea di Trento dopo la ricezione lunga di Ramon. 15-19 Bednorz si rifà dopo l’errore precedente con una diagonale che Ramon non riesce a difendere. 13-18 Bednorz spara fuori la parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli italiani centrano la fuga definitiva e si avvicinano al vantaggio, 13-18 LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli italiani si avvicinano ai polacchi, 15-1125-17 VARSAVIA VINCE IL SECONDO SET! Il vincente di Klos chiude il secondo parziale. Leggi anche: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 1-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli italiani cercano la fuga decisiva nel terzo set, 4-8 Una selezione di notizie su LIVE PGE Projekt Varsavia Trento 1 1.... Temi più discussi: LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in Polonia; PGE Projekt Varsavia-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming; Dove vedere in tv PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento Champions League volley 2026 in DIRETTA | andata di fuoco in Polonia. PGE Projekt Varsavia-Trento oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streamingÈ il momento in cui non sono più ammessi calcoli: la CEV Champions League entra nella fase a eliminazione diretta e mette subito di fronte due squadre ... oasport.it LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata di fuoco in PoloniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Itas Trentino ... oasport.it Quindi stasera in campo Trento, Piacenza e Milano. Per provare una tripletta italiana di Coppe che non vediamo da tempo quasi immemorabile. E siccome possiamo immaginala, parliamone Trento in Champions è col Project Varsavia negli ottavi di Champio facebook Champions League: #Trento a Vasravia per l'andata dei Play Off VARSAVIA (POLONIA)- Si alzerà domani, mercoledì 4 marzo, il sipario sulla fase Play Off (di fatto gli Ottavi di Finale) della CEV Champions League. La Trentino Itas sarà di scena alla Tower H x.com