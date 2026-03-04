LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli italiani si avvicinano ai polacchi 15-11

Nel corso della partita tra PGE Projekt Varsavia e Trento, gli italiani si sono portati avanti con un punteggio di 15-11 nel secondo set. Durante il match, Garcia è stato bloccato a muro da Gomulka, portando il coach di Varsavia a chiedere un time-out. La sfida si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione di gioco.

25-17 VARSAVIA VINCE IL SECONDO SET! Il vincente di Klos chiude il secondo parziale. 24-17 Pipe perfetta di Tillie, davvero un ottimo secondo set per il francese. 17-12 Il numero 33 sbaglia al servizio, ottavo errore nel set per Trento. 13-8 Parallela di Faure dopo la magia di Sbertoli, l'ennesima del suo match. 2-1 Ancora Tillie, con Sbertoli che non riesce a tenere in campo la parallela del francese. 11-25 TRENTO VINCE IL PRIMO SET! Altro ace di Faure, con il francese che chiude un parziale dominato dall'inizio alla fine. 11-19 Sbertoli fa bene a scegliere Lavia che furbamente trova il mani fuori. 7-12 Ace di Sbertoli che sfrutta al meglio la deviazione fortunosa del nastro.