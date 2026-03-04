L’iraniana in Italia | In pena per i familiari il regime cada in fretta

Un’iraniana che vive in Italia esprime preoccupazione per i familiari rimasti in Iran, affermando di essere in pena per loro. Sostiene che il regime iraniano sia indebolito e che stia rapidamente avvicinandosi alla fine. La donna utilizza un nome di fantasia per proteggere la sua identità e quella della sua famiglia. La sua testimonianza si concentra sulla percezione del collasso del sistema politico nel suo Paese.

Roma, 4 marzo 2026 - “Il regime è debole, percepisce la sua fine”. Così la vede Admira – nome di fantasia per proteggere la sua incolumità e quella dei suoi familiari, che vivono in Iran – a proposito di quello che sta succedendo nel suo Paese. Admira, che vive in Italia e ha origini curde, spera nella caduta del regime degli ayatollah e che possa aprirsi un nuovo futuro per il popolo iraniano. Che cosa significa la morte della Guida suprema, Ali Khamenei? “Sono felice che sia caduto. Era un despota. Ma la sua morte non è sufficiente per superare il regime che ormai è passato sotto il controllo dei pasdaran. La speranza, ovviamente, è che il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

«Sono iraniana ma vivo in Italia: la mia famiglia nelle mani del regime, mamma mi chiama e finge vada tutto bene perché è controllata»

