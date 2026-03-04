L’Iran lancia per la prima volta il Fattah-2

L’Iran ha effettuato il primo lancio del missile Fattah-2, segnando un passo importante nello sviluppo militare del paese. Si tratta di un sistema di armamenti ipersonici che, fino a ora, non era stato impiegato in operazioni reali. Il lancio si è verificato in un momento di tensione con le forze armate statunitensi, lasciando aperta la possibilità di un impiego diretto in eventuali conflitti.

Il lancio del Fattah-2 potrebbe rappresentare il primo impiego operativo diretto di armamenti ipersonici in un conflitto con forze armate statunitensi. Un precedente che potrebbe determinare una revisione delle architetture di difesa, dei sistemi antimissile e delle strategie di deterrenza nella regione. Il 28 febbraio, fonti iraniane hanno diffuso un video relativo al lancio del missile balistico Fattah-1, dotato di un veicolo di rientro manovrabile di nuova generazione progettato per eludere in modo più efficace i sistemi di difesa antimissile. Il giorno successivo è stato inoltre segnalato quello che viene descritto come il primo lancio del Fattah-2: un video mostra un missile iraniano cadere nei pressi di Gerusalemme, sfuggendo a più di 10 missili intercettori prima di colpire il bersaglio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

