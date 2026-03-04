L’Iran colpisce gli alleati Usa nel Golfo e minaccia l’inferno

L’Iran ha attaccato alcuni alleati degli Stati Uniti nel Golfo, mentre minaccia di colpire tutti i centri economici del Medio Oriente se dovesse proseguire la guerra con Stati Uniti e Israele. La tensione tra le parti si è intensificata, e le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di crescente conflitto nella regione. Nessuna parte ha ancora annunciato un cessate il fuoco ufficiale.

Se la guerra di Stati uniti e Israele contro l'Iran continuerà «saranno colpiti tutti i centri economici» del Medio Oriente. È il monito del generale delle Guardie della rivoluzione Ebrahim Jabbari mentre i missili iraniani colpiscono Emirati Arabi, Qatar, Iraq, Bahrein, Arabia Saudita, Israele forse l'Oman. Sulla mappa di questa parte di mondo restano davvero pochi spazi che ad oggi non siano interessati dall'ennesimo conflitto regionale. Così come ve ne sono pochi che non ospitano basi statunitensi o hanno legami economici e politici con Washington e di rimando con Israele. Tra i territori risparmiati dalle esplosioni c'è la Turchia, secondo esercito della Nato per effettivi e pericoloso confinante degli ayatollah, che ha già fatto sapere di non voler intervenire ma di essere «pronto a difendersi».

Le mille e un drone contro gli Usa: l’Iran minaccia Trump dopo lo schieramento nel GolfoLe tensioni tra Usa e Iran proseguono, dopo le proteste che hanno portato nelle piazze della Repubblica islamica sia i giovani che gli anziani.

Missili a corto raggio, droni economici e autonomia tattica: dentro la strategia di rappresaglia dell’Iran contro gli Usa, Israele e i loro alleati nel GolfoLa strategia di rappresaglia adottata dall’Iran contro Stati Uniti, Israele e i loro alleati nel Golfo persico per fronteggiare la guerra scatenata...

Usa minacciano l’Iran, guerra alle porte

