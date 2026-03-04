Lione-Lens Coppa di Francia 05-03-2026 ore 21 | 10 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Stasera alle 21:10 si gioca la partita tra Lione e Lens, valida per i quarti di finale della Coppa di Francia. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati delle due squadre. La sfida rappresenta l’ultimo appuntamento di questa fase della competizione prima delle semifinali. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati, ma la partita si preannuncia aperta a ogni risultato.

Si chiude la rassegna dei quarti di finale di coppa di Francia con il Lione di Fonseca che cercherà di fare lo sgambetto al Lens dell'ex Sage. I Gones sono in una fase calante del loro torneo e dopo il KO di Strasburgo hanno incassato il secondo KO perdendo sul campo del Marsiglia. Una sconfitta patita in rimonta nel finale di gara. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha mostrato grande compattezza difensiva nel suo percorso in Coppa di Francia: nelle tre partite disputate finora ha incassato soltanto una rete. Dopo 22 giornate, non c'è il PSG in cima alla Ligue 1 2025/26. Già questa è una notizia, vista la differenza di valore tra la rosa della squadra della capitale e le rivali del campionato.