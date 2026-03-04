Il testo descrive un ciclo di elementi naturali e artificiali come cemento, terra e erba, evidenziando come il cemento rimanga una presenza costante indipendentemente dalle stagioni, che non sempre corrispondono ai cambiamenti climatici. La narrazione mette in risalto la continuità del cemento nella vita quotidiana, con un linguaggio semplice e diretto, senza approfondimenti sulle ragioni di questa presenza.

Cemento, terra, erba, ancora cemento. Ogni calendario ha le sue stagioni e queste non sempre hanno a che fare con il clima. Nel tennis d’élite, l’anno è scandito dai campi su cui si gioca. Leggere lo scorrere del tempo in questo modo ci fa perdere di vista alcune differenze, perlomeno in una certa fase dell’anno. Se la stagione su erba si gioca effettivamente sui prati e la stagione su terra quasi esclusivamente su polvere di argilla rossa (quella verde ricavata dal basalto è sempre più rara; quella d’argilla ricolorata in blu è durata pochissimo), la stagione su cemento – o sul duro – racchiude invece una pletora di tornei giocati su campi abbastanza diversi tra loro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

L'insopportabile neutralità del cemento

