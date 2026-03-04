L’Inghilterra proprio non riesce a produrre grandi allenatori

L’Inghilterra fatica a creare allenatori di livello internazionale, nonostante la lunga tradizione calcistica e il forte interesse per il calcio. Attualmente, pochi manager inglesi sono alla guida di squadre di alto livello in Europa, e molti dei nomi più noti sono stranieri. La situazione riflette come il paese fatichi a sviluppare figure di spicco nel ruolo di allenatore, anche con un sistema calcistico ben strutturato.

I miti si perdono nella notte dei tempi (Clough) o vanno cercato in Scozia (Ferguson). Per il resto, poco o nulla. Altri Paesi, invece, producono grandi allenatori in serie Mg Milano 23092022 - Uefa Nations League Italia-Inghilterra foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Gareth Southgate La Spagna annovera tra i suoi tecnici più affermati Guardiola, Benitez (una Champions League, due Coppe UefaEuropa League e due campionati spagnoli), Luis Enrique, Unai Emery (quattro Europa League tra Siviglia e Villarreal più i titoli vinti alla guida del Paris Saint-Germain), Del Bosque, Aragones, de la Fuente (vincitore con le Furie Rosse...