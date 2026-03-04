Linee guida interne per la gestione educativa e graduale delle violazioni disciplinari | in allegato una bozza

È stata diffusa una bozza di linee guida interne che regolano la gestione educativa e progressiva delle violazioni disciplinari all’interno di un istituto scolastico. Il documento è destinato a garantire un’applicazione uniforme e coerente delle norme disciplinari, rafforzando le procedure adottate per affrontare i comportamenti non conformi. La bozza è allegata a una comunicazione ufficiale rivolta al personale e ai responsabili dell’istituto.

Il documento allegato nasce al fine di assicurare uniformità, coerenza e solidità normativa nella gestione delle violazioni disciplinari all’interno dell’Istituto, in attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 2352007 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134. Scarica il documento – Riservato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Comunicazione di sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa: in allegato una bozzaIl documento che si allega serve per comunicare formalmente alla famiglia e allo studente la decisione del Consiglio di Classe di irrogare una...

Delibera di irrogazione di sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa: in allegato una bozzaIl Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata ai docenti, ai genitori e agli alunni, è il titolato a deliberare l’irrogazione di una...

