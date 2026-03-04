Linea Bologna-Milano | lavori per il rinnovo della rete ferroviaria treni cancellati fra Fidenza e la Lombardia

Da venerdì 6 alle 22.30 a lunedì 9 marzo alle 5.30, Rete Ferroviaria Italiana effettuerà lavori di rinnovo sulla linea Bologna-Milano. Durante questo periodo, alcuni treni tra Fidenza e la Lombardia saranno cancellati per consentire gli interventi sull’infrastruttura ferroviaria. La circolazione subirà modifiche temporanee con conseguenti cancellazioni di corse programmate.

Dalle 22.30 di venerdì 6 alle 05.30 di lunedì 9 marzo Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di rinnovo dell’infrastruttura sulla linea convenzionale Bologna – Milano. In particolare, verranno sostituiti due deviatoi – i cosiddetti scambi – funzionali all’utilizzo dell’interconnessione di Piacenza Ovest con la linea Alta Velocità. I nuovi deviatoi, della lunghezza di 60 metri ciascuno, sono stati costruiti in una fase precedente del cantiere, senza ripercussioni sulla circolazione dei treni. L’intervento di sostituzione renderà invece necessaria la sospensione del traffico ferroviario sulla linea convenzionale fra le stazioni di Piacenza e Codogno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metroDal 10 gennaio al 21 marzo, nelle ore serali e notturne, Trenitalia ha riprogrammato la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli-Salerno, che sarà...

Leggi anche: Bagheria, guasto elettrico alla rete ferroviaria: già cancellati diversi treni

Tutti gli aggiornamenti su Linea Bologna Milano lavori per il....

Temi più discussi: Due linee di Trenord saranno interrotte per due giorni per lavori; Lavori sulla linea Taranto–Potenza–Battipaglia: orari modificati dal primo marzo al 30 giugno; Lavori sulla linea, modifiche alla circolazione sulla Napoli-Salerno: due treni cancellati; Treni, domenica 1 marzo riapre linea ferroviaria Bari-Taranto.

Guasto a treno, ripresa gradualmente la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna PorrettaÈ ripresa gradualmente a partire dalle 9.15 la regolare circolazione ferroviaria sulla linea Bologna ' Porretta. Il guasto meccanico al treno regionale 17658 nella stazione di Pioppe di Salvaro e il.. virgilio.it

Si allunga la metropolitana Linea 1 di Milano: al via i lavori mercoledìTre stazioni in più per la Linea 1 rossa della metropolitana di Milano: l'avvio dei lavori è stato presentato nelle scorse ore, in partenza mercoledì 2 ... settenews.it

18 anni fa, su un tratto della nuova linea Milano-Bologna, un ETR 500 sfrecciava a 355 km/h, stabilendo il record assoluto di velocità su rotaia in Italia. Un risultato che segnò una svolta epocale per il trasporto ferroviario del nostro Paese, proiettandolo tra le gr facebook