Linda Calistri | 24 anni 2000 ore di volo e il sogno di comandante

Un traguardo straordinario per l'aviazione italiana, raggiunto da una giovane donna di ventiquattro anni che ha accumulato oltre duemila ore di volo. Linda Calistri, nata a Pistoia ma formatasi a Forlì, è la più giovane pilota del paese ad aver ottenuto i requisiti necessari per assumere il ruolo di comandante di linea. La sua storia inizia con un sogno familiare e si conclude oggi con un riconoscimento ufficiale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, che le assegnerà stamattina a Roma il Premio Fiorenza de Bernardi. Questo premio non è solo un onore personale, ma segna il passaggio formale dalla qualifica di primo ufficiale a quella di comandante, permettendole di sedersi al lato sinistro della cabina di pilotaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

