Linda Calistri | 24 anni 2000 ore di volo e il sogno di comandante

Una giovane donna di 24 anni ha raggiunto un importante traguardo nell’aviazione italiana, con più di duemila ore di volo alle spalle. Dopo aver completato la formazione, ha iniziato a volare con diverse compagnie aeree e ora sogna di diventare comandante. La sua esperienza e determinazione sono state al centro di numerosi voli e attività nel settore aeronautico.
Un traguardo straordinario per l'aviazione italiana, raggiunto da una giovane donna di ventiquattro anni che ha accumulato oltre duemila ore di volo. Linda Calistri, nata a Pistoia ma formatasi a Forlì, è la più giovane pilota del paese ad aver ottenuto i requisiti necessari per assumere il ruolo di comandante di linea. La sua storia inizia con un sogno familiare e si conclude oggi con un riconoscimento ufficiale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, che le assegnerà stamattina a Roma il Premio Fiorenza de Bernardi. Questo premio non è solo un onore personale, ma segna il passaggio formale dalla qualifica di primo ufficiale a quella di comandante, permettendole di sedersi al lato sinistro della cabina di pilotaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
