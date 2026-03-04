Una giovane donna di 24 anni ha accumulato oltre 2.000 ore di volo, trascorrendo molte ore in cabina e osservando il paesaggio dall’alto. Dopo aver raggiunto questa cifra, ha annunciato che diventerà comandante. La sua esperienza si concentra principalmente sul volo, e ora si prepara a una nuova fase professionale nel settore dell’aviazione.

Più di duemila ore di volo accumulate, a guardare il mondo in prima fila, dalla cabina di pilotaggio dell’aereo. È una giovane donna, ha ventiquattro anni appena, è una pilota e detiene un record: è la più giovane in Italia ad avere ottenuto i requisiti per diventare comandante. Orgoglio personale per Linda Calistri, classe 2001, pistoiese d’origine e forlivese d’adozione. Diplomata al liceo scientifico della città toscana, ha conseguito il brevetto di pilota commerciale alla scuola Professione Volare di Forlì, entrando praticamente subito in servizio come pilota, prima per Ita Airways (ma, va detto, essendo stata selezionata al contempo anche per l’irlandese Ryanair) e trasferendo quindi casa a Roma, passando poi in Transavia, quartier generale Amsterdam, dove oggi vive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Linda, 24enne da record. Ha pilotato per 2mila ore : "E ora sarò comandante"

È di Pistoia la più giovane pilota italiana pronta a diventare comandante. Chi è Linda Calistri, il prodigio dell’aviazionePistoia, 3 marzo 2026 – A soli 24 anni continua a scrivere il suo nome tra le pagine più significative dell’aviazione italiana.

