L’impresa al femminile arretra Chiuse in un anno 67 aziende Crescono costruzioni e servizi

Nel 2025, in provincia di Pisa, sono state chiuse 67 aziende guidate da donne, segnando un calo rispetto all’anno precedente. Nel frattempo, settori come le costruzioni e i servizi hanno registrato una crescita, mentre il numero di imprese femminili complessivamente diminuisce. Lo studio della Camera di Commercio ha analizzato i dati relativi all’imprenditoria femminile nel territorio.

Le imprese, a Pisa, sono un po’ meno rosa. Questo è quanto emerge dallo studio della Camera di Commercio che ha analizzato l’imprenditoria femminile in provincia di Pisa nel 2025. Guardando i numeri, il saldo è quello di una lieve flessione (-0,3%), dopo il +0,5% del 2024. Le nuove iscrizioni non sono riuscite a compensare le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio), generando un saldo negativo di 27 unità che ha portato il totale delle imprese femminili a 9.239. L’incidenza sul complesso delle imprese provinciali resta tuttavia elevata (22,5%), a conferma del ruolo strutturale dell’imprenditoria femminile nel sistema produttivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

