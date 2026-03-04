L' impero globale segreto del figlio di Khamenei

Circola da ore la notizia che Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader iraniano Ali Khamenei, potrebbe essere stato scelto dall’Assemblea degli Esperti come prossimo Guida Suprema dell’Iran. Tuttavia, Teheran non ha ancora confermato ufficialmente questa decisione. La notizia ha suscitato grande attenzione a livello internazionale e alimenta discussioni sulla possibile continuità di potere nella leadership iraniana.

Mojtaba Khamenei, figlio dell’ex leader iraniano e suo prossimo successore, ha costruito un impero globale di ville, hotel e investimenti miliardari. Ecco che cosa sappiamo La notizia sta circolando da ore senza che ci sia ancora l'ufficialità da Teheran. Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, sarebbe stato scelto dall’Assemblea degli Esperti, come prossima Guida Suprema dell’Iran. Oltre al profilo istituzionale di Mojtaba, alla biografia nonché alle relazioni costruite dietro le quinte del potere politico iraniano, a finire sotto i riflettori è stato anche il suo presunto impero globale, un impero del lusso fatto di case esclusive, ville e investimenti all'estero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

