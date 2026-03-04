L' Igor a Torino gioca per le semifinali

La Igor Gorgonzola Novara si appresta a disputare la seconda partita dei quarti di finale dei Playoff Scudetto a Torino, con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali. La squadra si sta allenando intensamente in vista della sfida, che si svolgerà in una palestra cittadina. La partita rappresenta un passaggio importante nel cammino verso la possibile conquista dello scudetto.

La Igor Gorgonzola Novara si prepara a scendere in campo per gara due dei quarti di finale dei Playoff Scudetto. Domani, giovedì 5 marzo, alle 20, al Pala Gianni Asti di Torino (diretta su DAZN e Volleyball World TV), le azzurre avranno la possibilità di chiudere la serie contro Chieri e conquistare il pass per le semifinali. In caso contrario, nel weekend si tornerà al Pala Igor per la decisiva gara tre, con data e orario ancora da definire. Novara arriva al quarto confronto stagionale forte della vittoria ottenuta in gara uno, ma con la consapevolezza che finora, nei tre precedenti disputati, ha sempre vinto la squadra di casa. All’appuntamento la formazione di Lorenzo Bernardi si presenterà senza Giulia De Nardi, vittima di un infortunio al ginocchio sinistro nel finale del terzo set di gara uno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Igor Volley: le azzurre tornano al Pala Igor per la sfida contro PerugiaLa Igor Volley ritrova il calore del Pala Igor dopo quattro trasferte consecutive (due di campionato e altrettante di Champions League).

