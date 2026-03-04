L’identità ritrovata di Stefano Paolicchi

Sabato alle 17 si inaugura una mostra personale dedicata a Stefano Paolicchi, ex insegnante di Discipline Pittoriche nei licei artistici di Carrara, Massa e Pietrasanta, ora in pensione. La curatrice dell’esposizione è la storica dell’arte Maria Mancini e molte persone legate al suo insegnamento parteciperanno all’evento. L’esposizione offre l’opportunità di riscoprire il percorso artistico di Paolicchi.

Saranno numerosi gli ex allievi del professor Stefano Paolicchi, insegnante di Discipline Pittoriche nei licei artistici di Carrara, Massa e di Pietrasanta, ora in pensione, che visiteranno la sua mostra personale a cura della storica dell’arte Maria Mancini che verrà inaugurata sabato alle 17.30 a Palazzo Binelli a Carrara. La mostra è organizzata dalla Fondazione CrC con il patrocinio del Comune di Carrara e la collaborazione della Società di Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi e degli Amici del Museo Ugo Guidi. Resterà aperta fino all’11 aprile con orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 dalle 15.30 alle 18. Il sabato dalle 16 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

