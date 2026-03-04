Libri Come Il cinema secondo Fabrizio Gifuni A partire da COSE Spiegate bene Cinemino?

L’attore e regista teatrale Fabrizio Gifuni si confronta con il mondo del cinema e della letteratura in un nuovo progetto, partendo dal suo podcast e dai suoi interventi pubblici. In questo contesto, Gifuni discute di libri come

L'attore e regista teatrale Fabrizio Gifuni insieme al giornalista e conduttore del podcast del Post Morning, Nicola Ghittoni, parleranno di come i film stanno cambiando, come li guardiamo e come si fanno, di cos'è il cinema secondo Gifuni, volto e corpo cinematografico e teatrale di molti tra i più famosi personaggi pubblici, politici e culturali italiani, partendo da Cinemino?, il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene - a cura del Post in collaborazione con Iperborea - dedicato al mondo del cinema. L'incontro si svolge all'interno di Libri Come 2026, l'ingresso è libero e i voucher per accedervi saranno in distribuzione a partire dal 13 marzo alle 15. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Cinemino? (COSE Spiegate bene), a MilanoIl direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta Cinemino?, il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene - a cura del Post in collaborazione...

Il nuovo numero di Cose spiegate bene, sul cinemaSi intitola “Cinemino?” e uscirà in libreria il 18 febbraio ma è già disponibile per chi ha un abbonamento al Post Il cinema, in tutti i modi in cui...

