L' IA entra nelle case degli anziani pugliesi | Può diventare strumento per migliorare l' assistenza

L'intelligenza artificiale entra nelle case degli anziani pugliesi attraverso dispositivi e applicazioni che mirano a migliorare l'assistenza. Durante una due giorni a Bari, si è discusso di come questa tecnologia possa aiutare gli anziani a gestire meglio le proprie esigenze quotidiane, soprattutto in ambito sanitario. Sono state esaminate le possibilità di integrazione tra tecnologia e assistenza domiciliare senza approfondire ragionamenti sulle cause o motivazioni.

L’intelligenza artificiale ha già fatto irruzione nelle nostre vite, ma quanto incide nelle giornate di un anziano, fatte spesso non solo di rassicurante routine ma anche di problemi concreti da affrontare, specie se relativi alla salute E’ quanto si è approfondito a Bari nella due giorni di lavoro all’Hotel Nikolaus nel XI Congresso regionale della Uil Pensionati Puglia (“Anziani protagonisti del futuro – Governare l’intelligenza artificiale al servizio delle persone”), al termine del quale Tiziana Carella è stata rieletta segretaria generale per il prossimo quadriennio. Eletti anche gli organismi statutari. “L’intelligenza artificiale – ha... 🔗 Leggi su Baritoday.it

