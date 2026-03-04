A Milano in queste settimane si concentra molta attenzione sul pianoforte, con eventi che coinvolgono diversi artisti e location. Tra le iniziative in città ci sono rappresentazioni che spaziano dal repertorio classico di Beethoven alle interpretazioni di artisti contemporanei come David Bowie. La scena musicale milanese si anima con concerti e appuntamenti dedicati a questa figura dello strumento.

Milano, in queste settimane, si consegna al pianoforte. Tra il Teatro alla Scala, la Società del Quartetto e la Società dei Concerti sono attesi nove interpreti, di classe ma anche veri fuoriclasse, provenienti da Argentina, Norvegia, Polonia, Russia, Venezuela: un itinerario musicale che attraversa latitudini e scuole diverse, nel segno della tastiera. Si comincia con Stefano Baglini, oggi alla Scala per la rassegna «Dischi e Tasti» curata da Luca Ciammarughi. Il pianista presenta il suo album Heroica (Decca), dedicato alla figura dell'eroe in musica, in un dialogo tra epoche e linguaggi: da Beethoven a Bowie. Senza barriere perché non c'è confine tra i generi, se non quello della qualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’"Heroica" di Stefano Baglini, da Beethoven a David Bowie

