Lezione di Cesc e del suo Como all’Inter… con poco compenso

Nella partita di questa sera, il Como ha affrontato l’Inter, con Cesc in campo come protagonista. La squadra ospite ha subito un pesante risultato, lasciando il Meazza con un punteggio che evidenzia la differenza tra le due formazioni. La gara ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi commenti e reazioni, senza che si siano registrate polemiche particolari.

2026-03-03 23:54:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La prima volta che si sono visti in questa stagione, il COME lasciato il Meazza con un serio correttivo. Da allora, Fabregas Ha saputo adattarsi ai grandi. Anche se andavano dal più al meno, ha dato una bella lezione al Inter. Tuttavia, non sono riusciti a ottenere un risultato (0-0) e si ripresenteranno Milano alla ricerca della sua prima finale Coppa Italia. Per vedere i risultati bisognerà attendere la fine di aprile. Tanto Fabregas COME Chivu Sono rimasti sorpresi dal loro approccio iniziale. Lui Inter pur avendo il Serie A praticamente risolto, fu piantato nel Sinigaglia con un undici tremendamente alternativo con Pio Esposito come unico riferimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Fabregas studia il Bodo: app per i pasti, maxischermo e droni. Ecco l'ultima del Como di Cesc

Como Inter, Fabregas a lezione dal Bodo Glimt! Dieta e droni: il retroscena sull’incontro con i norvegesiRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Contenuti e approfondimenti su Lezione di Cesc

Temi più discussi: Lele Adani: Fabregas e il suo Como sono risultato e bellezza!; Metti due giornate insieme a Cesc Fabregas; Persi tanti punti con le piccole. Como, hai imparato la lezione?; Como, Baturina recuperato.

Como a lezione dai castigatori dell'Inter: incontro col Bodo. E a Mozzate spunta un mega-schermoComo a lezione dai castigatori dell'Inter in Champions League. Come riporta il portale FanPage, mister Cesc Fabregas ha richiesto e ottenuto un incontro. tuttomercatoweb.com

La faccia tosta di Cesc Fabregas: come dare lezioni di stile dopo aver fatto il furboIl comportamento di Fabregas a San Siro è inaccettabile e surreale: mette le mani addosso a un calciatore avversario che sta giocando ma non viene espulso ... fanpage.it

Como, a lezione dal Bodo e dal PSG: nutrizione e droni di Carmine Polimeni - facebook.com facebook