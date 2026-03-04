L'ex giocatore del Newcastle, Janmaat, ha ammesso di aver avuto problemi con la cocaina durante gli ultimi mesi della sua carriera. In un'intervista, ha raccontato come questa dipendenza abbia causato conseguenze negative nella sua vita e ha detto di aver riconosciuto troppo tardi la necessità di chiedere aiuto. La sua testimonianza si concentra su quel difficile periodo personale.

Olandese di origine, Daryl Janmaat è stato un terzino di piede destro con doti offensive. Il 1° luglio del 2022 ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo, non avendo nemmeno compiuto 33 anni. Oggi, che di anni ne ha 36, sono note le sue dichiarazioni rilasciate in occasione del documentario sulla salute mentale "Real Men Don't Cry". L'ex difensore si è lasciato andare, aprendosi al pubblico e svelando una debolezza che non avrebbe mai pensato potesse contagiarlo: la dipendenza dalla cocaina. Le giovanili nel Feyenoord hanno fatto da apripista alla sua carriera, in cui ha indossato, tra le altre, le maglie di Newcastle e Watford. Prima che si ritirasse, l'ultima esperienza l'ha fatta in Seconda Divisione olandese rappresentando l'ADO Den Hag. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'ex Newcastle Janmaat: "La cocaina mi ha distrutto, avrei dovuto chiedere aiuto"

