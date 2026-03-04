Lewis Hamilton mostra il fisico scolpito e celebra la sua vita in F1 | Il sogno non è mai cambiato

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha annunciato la sua partecipazione alla ventesima stagione nel circus e ha mostrato pubblicamente il suo fisico scolpito. Alla vigilia del nuovo Mondiale, il pilota ha sottolineato che il sogno di correre in Formula 1 non è mai cambiato. L’atleta ha condiviso un’immagine del suo corpo, evidenziando la cura dedicata alla preparazione fisica.

Il sette volte campione del mondo alla vigilia del Mondiale di Formula 1 celebra la ventesima stagione nel circus, ma Hamilton contestualmente ha mostrato anche il suo fisico scolpito.