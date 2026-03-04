L’Everton vuole ingaggiare Christoph Baumgartner

L’Everton ha manifestato interesse per Christoph Baumgartner, un calciatore attualmente sotto contratto con un’altra squadra. La società inglese sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, secondo quanto riportato da un sito britannico. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli ufficiali sui termini dell’eventuale accordo o sui tempi di trattativa.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. David Moyes sta cercando aggiunte alla sua squadra dell’Everton. (Foto di Carl RecineGetty Images) Il trequartista dell’RB Lipsia Christoph Baumgartner è stato collegato al trasferimento dalla Germania e l’Everton spera di ingaggiarlo. Secondo un rapporto di SportsBoom, il 26enne vorrebbe passare alla Premier League e sarà interessante vedere se l’Everton riuscirà a concludere il trasferimento. Il fatto che voglia trasferirsi in Inghilterra rappresenterà un enorme impulso per la squadra del Merseyside. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

