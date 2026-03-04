L' esoterismo di ?ukasz Skorupski

L'articolo esplora l'approccio di Lukasz Skorupski, portiere noto per le sue parate spettacolari. La sua abilità si manifesta nel modo in cui riflette le azioni avversarie, trasformando le situazioni di gioco con interventi sorprendenti. Le sue parate sono descritte come specchi deformanti, capaci di scoprire e trasfigurare il volto degli avversari.

Al 77esimo minuto di Pisa-Bologna, il volto di Gabriele Piccinini si è spento improvvisamente, stretto in una morsa tra l'incredulità e il rimpianto. E tutto per colpa del portiere del Bologna È nella faccia dell'avversario che una parata si specchia. Uno specchio deformante che tanto più scava e trasfigura il volto altrui quanto più l'intervento del portiere è bello e inaspettato. D'altra parte i portieri hanno in qualche modo a che fare con l'esoterismo, la loro dottrina calcistica è riservata a pochi eletti, si rifà a riti e movenze che conoscono soltanto quelli che indossano i guantoni. Le parate sono a volte dimostrazioni di bravura e braveria che, a volte, può pure assomigliare alla magia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

