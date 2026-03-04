Un incidente di fuoco amico avvenuto il 2 marzo nel cielo del Kuwait ha portato alla perdita di tre caccia americani. Un F-18 del Kuwait avrebbe scambiato i propri aerei con quelli statunitensi, portando a un duello aereo che si sarebbe concluso con l’abbattimento dei velivoli. Le autorità coinvolte stanno indagando su quanto accaduto, senza ancora fornire dettagli ufficiali sulle cause.

L’incidente di “fuoco amico” che ha causato la perdita di tre caccia americani, tutti precipitati nei cieli del Kuwait lo scorso due marzo, sta assumendo risvolti peculiari. A quanto si apprende dalle ultime informazioni diffuse, che in questi giorni di concitazione sono sempre più difficili da verificare e confermare, la colpa non andrebbe attribuita ai sistemi della difesa antiaerea a corto o medio raggio, ma sarebbe attribuibile a un singolo caccia FA-18 Hornet della Forza aerea del Kuwait, che ha abbattuto “per errore” tre F-15 Strike Eagle dell’Aeronautica statunitense, scambiandoli per droni iraniani. Uno di questi aveva colpito una base proprio il giorno precedente, causando la morte di sei americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'errore di identificazione e il duello nei cieli: ecco come un F-18 del Kuwait avrebbe abbattuto i caccia Usa

