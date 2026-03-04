Alle ultime Olimpiadi invernali, lo scialpinismo ha conquistato attenzione come disciplina prominente. A Bormio, in provincia di Sondrio, si valuta come questa attività possa contribuire a diversificare l’offerta turistica delle località valtellinesi, specialmente in periodi meno affollati. La crescita dell’interesse per lo sport ha portato a riflessioni sulle potenzialità di questa disciplina nel panorama turistico locale.

Bormio (Sondrio) – Lo scialpinismo ha fatto centro alle ultime Olimpiadi e potrebbe essere una disciplina importante anche per la destagionalizzazione turistica di alcune località valtellinesi. Il debutto dello skialp ai Giochi è stato straordinariamente positivo, con un sold out sulle tribune e lungo il percorso allestito alla perfezione, grazie alla collaborazione tra lo staff “bormino” coordinato da Omar Galli e dai tecnici della Polisportiva Albosaggia, sulla Stelvio, percorso al contrario nel primo pezzo per l’occasione. E l’interesse dimostrato dai tanti appassionati di scialpinismo verso questa disciplina apre vari scenari. Dario Da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’eredità delle Olimpiadi invernali: Skialp per un turismo diverso

Olimpiadi Invernali: Ita Airways investe nel Paese, 650 milioni per infrastrutture e turismo.Ita Airways si schiera con forza al fianco delle Olimpiadi invernali, un gesto simbolico quanto concreto che il Presidente della compagnia, Francesco...

Quanti soldi porteranno le Olimpiadi invernali 2026 a Milano: l'impatto su turismo e commercioLe Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 porteranno a Milano all'incirca 319 milioni di euro di indotto, più turismo, alta occupazione e crescita...

