L' equipaggio di un' ambulanza è impegnato in un soccorso e i ladri entrano in azione | rubati dispositivi medici

Durante un intervento di soccorso nel quartiere di Cibali, un'ambulanza del 118 stava assistendo un paziente quando sono entrati dei ladri e hanno rubato dispositivi medici. L'equipaggio era impegnato con un'emergenza, mentre i malviventi si sono introdotti nell'ambulanza approfittando dell'assenza. Gli agenti stanno indagando sul furto che ha coinvolto i beni dell'ambulanza.

Il furto è avvenuto nel quartiere catanese di Cibali. La Seus chiede maggiori tutele per il proprio personale Nei giorni scorsi, nel quartiere catanese di Cibali, si è verificato un furto ai danni di un'ambulanza del 118 mentre l'equipaggio era impegnato in un soccorso a casa di un paziente. Dopo avere sfondato un finestrino della cabina guida, i ladri hanno sottratto presìdi sanitari, elettromedicali e pure degli effetti personali del personale. La Seus ha sporto denuncia alle autorità. "Un fatto di estrema gravità - spiega il presidente Riccardo Castro che - che condanniamo con fermezza. Il danneggiamento di un mezzo di soccorso e la sottrazione delle relative attrezzature oltre ad essere un reato incide sulla sicurezza pubblica e sulla capacità del sistema di emergenza di garantire risposte tempestive ed efficaci.