Leonardo Maria Del Vecchio e la sfida nell’editoria | Possiamo diventare i numeri uno

Un nuovo leader nel settore editoriale ha fatto il suo ingresso in una grande realtà bolognese, dichiarando l’intenzione di diventare il numero uno. Durante la presentazione, ha affermato di voler conoscere meglio il team e di apprezzare l’esperienza accumulata nel corso degli anni da chi lavora nell’azienda, sottolineando il valore di una famiglia che ha dedicato molto tempo a costruire un gruppo riconosciuto e stimato a livello locale.

Bologna – “È la prima volta che varco questa soglia: voglio imparare a conoscervi, voglio imparare da voi, sono contento di avere accanto a me una famiglia che ha dedicato anni all’editoria e creato un gruppo riconosciuto e stimato su tutto il territorio. Penso che da qui, grazie al lavoro svolto, si possa fare un grande step. Siamo qui per diventare i numeri uno”: l’imprenditore ed editore Leonardo Maria Del Vecchio ha avuto il primo contatto con la sede bolognese di Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino. EN edita anche La Nazione, Il Giorno e Luce!. Del Vecchio ha incontrato la famiglia Riffeser e poi, nella redazione di via Mattei e nell’aula intitolata a Marco Biagi, con la direttrice Agnese Pini ha salutato e conosciuto alcuni dipendenti e rappresentanze sindacali, che hanno consegnato all’editore una lettera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

