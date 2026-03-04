Lenergy Pisa Beach Soccer rinnova Edson Hulk

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha confermato la presenza di Edson Hulk per la prossima stagione. Il giocatore brasiliano, considerato uno dei pivot più forti nel beach soccer internazionale, continuerà a vestire la maglia della squadra. La sua riconferma rappresenta un punto fermo per il club, che ha deciso di mantenere il giocatore nel roster ufficiale.

Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Edson Hulk, uno dei pivot più ambiti e prolifici nel panorama del beach soccer internazionale. Goleador campione del mondo in carica, Hulk si è si è laureato capocannoniere degli ultimi due Campionati di Serie A, contribuendo in modo determinante alla vittoria dello Scudetto. Il supereroe sudamericano continuerà la sua avventura in maglia nerazzurra per la terza stagione consecutiva, portando con sé la qualità tecnica, la potenza fisica e la straordinaria capacità realizzativa che lo contraddistinguono. Dal Brasile ha dichiarato: “Sono molto felice di difendere i colori del Pisa il terzo anno consecutivo, in cui indosserò questa maglia speciale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

