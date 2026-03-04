L’Empoli cede al Bari in inferiorità numerica | non basta il cuore di Shpendi

L’Empoli affronta il Bari in trasferta e perde 2-1 dopo essere rimasta in inferiorità numerica. La partita è stata influenzata da decisioni arbitrali e dall’intervento della tecnologia. Nonostante gli sforzi, il gol di Shpendi non è stato sufficiente a cambiare l’esito dell’incontro. La gara si è conclusa con una vittoria per il Bari.

BARI – La trasferta dell’ Empoli in terra pugliese si conclude con una sconfitta per 2-1 contro il Bari, al termine di una gara profondamente condizionata dagli episodi disciplinari e dalle decisioni della tecnologia. Nonostante un’inferiorità numerica maturata già nella prima metà della frazione iniziale, la formazione toscana ha saputo mantenere un assetto ordinato, prolungando l’equilibrio fino all’ultimo quarto di gara e dimostrando una solida tenuta caratteriale prima di cedere alla pressione e al palleggio dei padroni di casa. L’approccio al match degli azzurri era stato estremamente propositivo. Fin dal primo minuto, l’Empoli ha impostato la gara su un’alta intensità centrale, impegnando la retroguardia avversaria con le conclusioni di Stiven Shpendi ed Edoardo Saporiti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’Empoli cede al Bari in inferiorità numerica: non basta il cuore di Shpendi Leggi anche: Carnesecchi e spirito di gruppo, l’Atalanta resiste al Como: 0-0 in inferiorità numerica Leggi anche: Primavera. L’Academy in inferiorità numerica non tiene testa al Livorno Altri aggiornamenti su Empoli cede. Temi più discussi: Bari-Empoli: le info utili; La carriera di D’Aversa: dal Parma alle delusioni Lecce ed Empoli; L'Use cade al Pala Sammontana, finisce 57-67 per Costone Siena; Pianeta 'Galletti': Under 13 vincente, l'U16 cede solo nel finale. L’Empoli gioca, il Palermo vince: 3-1 dei siciliani al CastellaniEmpoli, 7 dicembre 2025 – L’Empoli cede il passo al Palermo nell’anticipo della quindicesima giornata del girone di andata del campionato di serie B: la squadra di Dionisi, infatti, perde 3-1 al ... lanazione.it Empoli-Cesena 1-1: pari in rimonta al CastellaniAzzurri che non vincono dalla scorso 10 gennaio e che sono a - 7 dal Cesena in classifica, ovvero dalla zona-playoff ... lanazione.it UNDER 16: #CTZEMP 0-0 Finisce in parità la sfida del Federale tra i giallorossi e l'Empoli Grande prova corale dell'U16 che non concede nulla ai toscani e va più volte vicina al vantaggio Mister Augusto : “Se oggi usciamo dal campo con il rammaric facebook In #FiPiLi, in direzione mare: code tra Empoli Est ed Empoli code tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze #viabiliTOS x.com