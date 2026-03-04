Legacoop Estense festeggia dieci anni con un valore di produzione di 8,5 miliardi

Legacoop Estense celebra i suoi dieci anni di attività, avviata dalla fusione tra Legacoop Modena e Ferrara. In questo periodo, la cooperativa ha raggiunto un valore di produzione di 8,5 miliardi di euro. L'anniversario coincide con il 140° anniversario di Legacoop Nazionale, che si terrà nel 2026.

Oggi l'assemblea annuale delle cooperative di Modena e Ferrara. Il presidente Paolo Barbieri: "uU’occasione per guardare con orgoglio la strada fatta e portare attenzione e visione sul futuro" "Il 2026 è un anno di anniversari: Legacoop Nazionale festeggia 140 anni e Legacoop Estense, nata dalla fusione di Legacoop Modena e Ferrara, compie 10 anni. Era il 4 marzo 2016 quando le cooperative delle due province sancirono la nascita di un soggetto unitario di area vasta. A dieci anni di distanza abbiamo scelto la stessa data per la nostra assemblea annuale: un’occasione per guardare con orgoglio la strada fatta e portare attenzione e visione sul futuro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Legacoop, produzione a 14,1 miliardiCrescita economica "e sostenibile" per le aziende associate a Legacoop Bologna, che segnano un valore della produzione a 14,1 miliardi di euro e...

Boom Legacoop Bologna: 14 miliardi di produzione, lavoro stabile per l’87% e sostenibilitàCrescita economica, solidità patrimoniale e forte impatto sociale si confermano elementi centrali nell’ecosistema delle cooperative bolognesi secondo...

Assemblea annuale delle cooperative di Ferrara e Modena: Legacoop Estense festeggia il decennale«Il 2026 è un anno di anniversari: Legacoop Nazionale festeggia 140 anni e Legacoop Estense, nata dalla fusione di Legacoop Modena e Ferrara, compie 10 anni. Era il 4 marzo 2016 quando le cooperative ... sassuolo2000.it

Legacoop Estense, segno più. Ma il futuro è comunque incerto: Servizi, vanno tagliate le tariffeI risultati economici e occupazionali delle cooperative estensi sono confortanti e raccontano di un tessuto imprenditoriale cooperativo sano, solido e capace di fronteggiare gli anni complicati appena ... ilrestodelcarlino.it